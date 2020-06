Menores são flagrados com arma e drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 18:56 horas

Barra Mansa – Três menores, todos eles com 17 anos, foram apreendidos nesta sexta-feira (5) com arma, munições e drogas. Eles estavam na Rua Expedicionário José Leite Serrão, no bairro Boa Sorte, onde os suspeitos foram revistados por policiais militares.

No local foram apreendidos 90 pedras de crack, 18 pinos de cocaína, R$ 276 e três celulares.

Em seguida, os agentes foram a casa de um dos rapazes infratores, no bairro Nova Esperança, onde apreenderam um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Ocorrência do fato foi feita na 90 DP (Barra Mansa).