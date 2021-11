Menores são flagrados com drogas na Vila Americana

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 17:18 horas

Volta Redonda – Dois menores, de 17 e 16 anos, foram flagrados, no domingo, dia 31, com drogas, na Rua Estados Unidos, na Vila Americana, em Volta Redonda. Com eles foram apreendidos 119 gramas de cocaína, 238 gramas de maconha, 16 gramas de crack, além de certa quantidade de skank e R$ 61.

Os rapazes foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.

Mais flagrante

Um jovem, de 23 anos, também foi levado, domingo, dia 31, para 93ª DP (Volta Redonda), após ser flagrado portando 31 pedras de crack, 85 pinos de cocaína, celular e um relógio. Ele estava na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês.

Outro comparsa, que também estava no local da abordagem policial, conseguiu fugir.