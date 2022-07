Mercadoria pirata é apreendida na Dutra

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 19:04 horas

Cerca de 16 toneladas de produtos falsificados estavam em três ônibus fiscalizados

Itatiaia- Na quinta-feira (14), agentes da PRF e da “Operação Foco” do Posto Fiscal da Receita Estadual apreenderam cerca de 16 toneladas de mercadorias irregulares em três ônibus fretados.

Em uma das ações, no km 330 da Dutra, policiais da 7ª DEL PRF e agentes da Operação Foco abordaram um ônibus fretado que, segundo alegações do motorista, vinha do Brás, em São Paulo, e estava repleto de mercadorias.

Em um primeiro momento foi constatado que as mercadorias eram transportadas sem qualquer documentação fiscal, não havendo como confirmar a procedência dos produtos. O ônibus foi conduzido até o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, onde já se encontravam outros dois ônibus que estavam transportando mercadorias da mesma forma e eram vistoriados.

Além da falta da documentação fiscal, também foram constatados diversos produtos que eram falsificações de marcas famosas (produtos piratas), constatando o crime de contrafação. Como havia a suspeita de que no meio das mercadorias poderiam estar sendo transportados produtos ilícitos, como drogas, armas e munições, os três ônibus foram conduzidos até a Superintendência da PRF no Rio de Janeiro, onde equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF utilizaram cães farejadores para averiguar a carga dos referidos veículos, não sendo encontrado nenhum produto ilícito. Mesmo assim, ainda havia as irregularidades referentes ao fisco, questões tributárias, violação de direitos autorais, crime de contrafação (pirataria).

Os veículos foram encaminhados à Delegacia de Repressão aos Crimes de Propriedade Imaterial (DRCPIM), na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, para os procedimentos cabíveis.