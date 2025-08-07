Mochila com drogas e munições é apreendida no bairro Varginha, em Valença

Valença – Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na quarta-feira (6), uma mochila com drogas e munições no bairro Varginha, em Valença. A ação aconteceu durante uma operação conjunta com o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), para combater o tráfico de drogas na região.

O material foi localizado nos fundos de uma residência da Rua Maria Geralda da Conceição.

Dentro da mochila havia 126 pinos contendo pó com etiquetas que indicavam comercialização, oito embalagens plásticas com inscrições ligadas à facção criminosa Comando Vermelho (CV), além de 55 munições: 27 de calibre 380, 25 de calibre 9mm e três de calibre 38.

Um homem de 45 anos é apontado como suspeito. O caso foi registrado na 91ª DP, onde todo o material foi apresentado. Um inquérito foi instaurado para apurar a autoria do crime.