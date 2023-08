Morador da Maré é preso por tráfico no Santo Agostinho

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento na Rua Arlindo Sores, no Bairro Santo Agostinho, identificaram um homem de 23 anos, morador da Comunidade da Maré, na cidade do Rio, e ao verificarem suas anotações verificaram que ele contava duas anotações criminais anteriores por furto.

Os policiais teriam visto quando arremessou uma sacola contendo drogas para o outro lado do muro da linha de trem, assim que notou a presença da viatura. Os agentes localizaram a sacola que continha 60 pinos de cocaína e 15 trouxinhas de maconha. Feita a busca pessoal, foi encontrado com ele apenas um celular.

O suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para 93ª Delegacia de Polícia onde permaneceu preso por tráfico de drogas.