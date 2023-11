Morador do Belmonte é preso por tentativa de feminícidio

Volta Redonda – Agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam-VR) cumpriram, na tarde desta quinta-feira (2), um mandado de prisão preventiva contr um motoboy de 25 anos, morador do Belmonte, suspeito de tentar matar a ex-namorada a facadas.

O crime aconteceu na tarde de 27 de outubro, na escadaria da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro São João.

A vítima, de 28 anos, foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB). Ela tinha saído do trabalho para o horário de almoço quando o suspeito, que a esperava, jogou-a no chão e começou golpear-lhe com uma faca. A mulher entrou em luta corporal com o motoboy para se defender.

À Polícia, a vítima disse que o relacionamento com o suspeito durou seis meses e chegou ao fim porque ele tinha comportamento possessivo e ciumento.