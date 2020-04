Moradores pedem mais segurança na Barreira Cravo  

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 10:11 horas

Volta Redonda – A presidente da Associação de Moradores do bairro Barreira Cravo, América Tereza, foi até a sede do 28 Batalhão da Polícia Militar, para pedir um reforço na segurança do local. Nos últimos dias, a região compreendida pelos bairros Barreira Cravo, Jardi Veneza e San Remo foi alvo de uma série de assaltos.

Pelo menos quatro ocorrências foram oficialmente registradas, sendo que dois suspeitos foram detidos. Tereza afirmou que a PM tem feito um trabalho ostensivo nos bairros, mss que diante dos mais recentes casos há um sentimento de insegurança entre os moradores, confinados em casa como medida de prevenção e combate ao coronavírus.

“Vim agradecer o apoio da PM e pedir um reforço. Dois suspeitos foram detidos, mas há um sentimento de insegurança. Com a quarentena e o comércio fechado, os bairros residenciais se tornaram alvo principal destes marginais. Precisamos de uma atenção”, disse.

A representante dos moradores lembrou que recentemente a prefeitura foi até o bairro, para fazer uma poda nas áreas próximas aos postes de luz. Com isso, as vias ganharam mais luminosidade.