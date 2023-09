Barra Mansa – Um homem ainda não identificado foi morto na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Alphen de Oliveira Ferreira, no bairro 9 de Abril. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu a vítima, mas ela chegou sem vida ao hospital. De acordo com informações da Policia, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas.