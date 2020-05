Morre jovem baleado em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 15:57 horas

Barra Mansa – Um jovem de 20 anos morreu na quarta-feira (13), na Santa Casa de Barra Mansa, após ser baleado no mesmo dia. O crime foi no bairro São Pedro, onde a vítima morava.

Policiais militares que estiveram no local do homicídio foram informados de que o jovem já teria passagem pela polícia por receptação e tráfico de drogas, e que ele estava em liberdade desde o dia 28 de novembro do ano passado.