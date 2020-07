Moto roubada em Valença é recuperada em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 15:18 horas

Barra do Piraí – Guardas municipais de Barra do Piraí recuperaram uma moto roubada no ano passado em Valença.

O condutor, que pilotava o veículo, foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi indicado por receptação.

A moto está retida no pátio da delegacia, onde os agentes tentam localizar o proprietário do veículo roubado.