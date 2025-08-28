quinta-feira, 28 agosto 2025
Motoboys concentram maior parte dos acidentes de moto em Volta Redonda

Jovens de 18 a 25 anos concentram quase 40% das ocorrências registradas

by Mayra Gomes

Foto: Marcelo Casal

Volta Redonda – O aumento de motocicletas na frota de veículos de Volta Redonda, a exemplo do que ocorre em todo o país, tem impacto direto na dinâmica do trânsito do município. Isso exige a adoção de políticas públicas adequadas para prevenção de acidentes, com base em dados confiáveis. Nesse contexto, foi divulgado o primeiro boletim dedicado à análise descritiva dos acidentes de moto registrados entre 2023 e julho de 2025. O levantamento foi feito pelo Centro Regional de Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I de Volta Redonda (Cerest/VR), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Divisão de Saúde do Trabalhador.

O estudo servirá de base para aprimorar as iniciativas já em curso, subsidiando a gestão em saúde e segurança pública, além de oferecer informações estratégicas para ações preventivas e assistenciais. Um dado de destaque mostra que os homens representam 78% dos condutores envolvidos em acidentes, contra 22% de mulheres.

Sabe-se, ainda, que a aquisição de motocicletas é vista como um meio mais barato e prático de deslocamento, em relação aos carros de passeio, e/ou como forma de exercer uma atividade profissional. Quanto a esse segundo ponto, o levantamento aponta que os motoboys são o grupo mais vulnerável dentre as profissões informadas: eles representam 35% do total, contra 6%, cada, de estudantes e vendedores. Neste caso, porém, há o fato de que 53% dos envolvidos em ocorrências não tiveram suas profissões informadas.

No que diz respeito aos motoboys e entregadores – que podem enfrentar cargas horárias diárias muito elevadas –, o prefeito Antonio Francisco Neto lembra que esses profissionais contam, desde julho, com um espaço de ponto de apoio e descanso próximo à Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no Laranjal.

“Foi um projeto aprovado pelo vereador Renan Cury que recebeu nosso total apoio, e os motoboys passaram a ter um local para descansarem, realizarem suas refeições, nos intervalos de suas jornadas de trabalho”, disse o prefeito.

A partir de um investimento de cerca de R$ 250 mil, o espaço conta com dois banheiros, área de convivência, copa e internet, entre outros, sendo um local seguro, confortável e central para esses profissionais.

Foto: Adriana Cópio

Dados por idade

Quanto à faixa etária, mais de 75% das ocorrências acontecem com pessoas entre 18 e 40 anos: 39,8% dos acidentes envolvem jovens 18 a 25 anos, seguidos pelos adultos jovens, de 26 a 40 anos (35,8%); em seguida, estão os chamados adultos maduros, entre 41 e 55 anos (13,9%). No que diz respeito ao horário em que acontecem os acidentes, não há diferenças significativas: o horário noturno registrou 698 ocorrências (35,1%), com o horário da tarde sendo responsável por 32,9% do total (654); e outros 519 acidentes foram registrados pela manhã – 26,1% do total. Outras 116 ocorrências (5,8%) não tiveram o horário informado.

“Essas informações serão importantes para ajustarmos nossas políticas em relação ao trânsito, na prevenção e conscientização, que podem envolver diversas secretarias”, salientou o prefeito Neto.

Sazonalidade

Outra informação levantada pelo boletim diz respeito à sazonalidade dos acidentes. Os dados apontam que 45% das ocorrências de acidentes se dão em quatro meses do segundo semestre, e mais de um quarto do total nos dois últimos meses do ano: dezembro lidera com 14%, seguido por novembro, com 13%; agosto e setembro vêm em seguida, com 9% cada.

Ações de prevenção e conscientização

Em Volta Redonda, a Prefeitura tem diversas ações para prevenir e coibir a ocorrência de acidentes, com a maioria das iniciativas a cargo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Com a divulgação do boletim, o Poder Público poderá aprimorar as ações, ou até mesmo pensar em novas políticas. A indicação, por meio dos dados, de que jovens e motoboys estão entre os principais grupos envolvidos é um parâmetro que pode ser usado para os devidos ajustes, que podem incluir a intensificação de ações preventivas, campanhas educativas e operações de fiscalização – particularmente no segundo semestre.

Vale destacar que o município conta com quase duas mil câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que ajudam a detectar, em tempo real, irregularidades ou crimes cometidos por condutores, acionando os agentes da Guarda Municipal ou da Operação Segurança Presente para agirem imediatamente. Isso tem sido fundamental para a apreensão, apenas neste ano, de motocicletas em situação irregular, ou que estejam sendo utilizadas para infrações de trânsito, como o chamado “grau”.

O uso da tecnologia é mais uma ferramenta utilizada pelo Poder Público. O município conta, ainda, com fiscalizações recorrentes, além dos patrulhamentos de rotina, que são igualmente fundamentais para a prevenção de acidentes e coibir irregularidades dos mais variados tipos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destaca que a Semop conta, ainda, com a participação ativa dos moradores. “Por mais ampla que seja nossa cobertura, não estamos em todos os lugares o tempo todo. Por isso, toda vez que um cidadão observar alguma irregularidade, seja no veículo ou na condução deste, pode acionar as forças de segurança pelos nossos canais institucionais”, incentiva o secretário. “Já tivemos várias situações em que a participação cidadã impediu que alguma ocorrência grave acontecesse.”

De olho no futuro

Atualmente, a Semop oferece o curso gratuito de capacitação e pilotagem segura e cidadã para motociclistas habilitados. As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30, na sede da secretaria, na Ilha São João, e as aulas são realizadas toda segunda. Os interessados devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e moto própria. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Ordem Pública: (24) 3511-3778.

A Secretaria de Ordem Pública também está de olho no futuro, com iniciativas para os futuros condutores. Um dos projetos é o Piloto Cidadão, parceria com as secretarias de Assistência Social (Smas) e da Juventude (Sejuv) em que adolescentes de 14 a 17 anos recebem noções de educação no trânsito. As aulas acontecem às quartas e quintas-feiras no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, em que os jovens têm a oportunidade de guiar um kart para aplicar o que aprenderam.

Outra iniciativa é a Minicidade do Trânsito, que de janeiro a julho deste ano teve mais de 4.075 pessoas participando das atividades, sendo a maioria crianças. O espaço, localizado na sede da Semop, reproduz um ambiente urbano com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização, a fim de oferecer experiências práticas para que as crianças e jovens entendam a importância do respeito às leis de trânsito e aprendam regras de trânsito e cidadania, tornando-se multiplicadores dessas informações.

Além de crianças, o projeto recebe jovens, pessoas com deficiência (PCDs), autistas e idosos. Escolas, associações de moradores e representantes de entidades sociais podem agendar uma visita à Minicidade do Trânsito, que recebe visitas de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino, exceto em dias de chuva. O agendamento pode ser feito pelo telefone (24) 99290-7177 (WhatsApp).

“Muitos ainda possuem a visão de que a segurança pública age apenas pela punição, mas nossa principal preocupação é evitar acidentes, que vidas sejam perdidas devido à imprudência alheia. Por isso, desenvolvemos essas iniciativas que buscam atingir a todos, como os motociclistas habilitados, e as crianças e adolescentes, que serão os futuros motoristas e pilotos. Com as ações de conscientização, teremos melhores condutores no futuro”, afirmou Coronel Henrique.

 

 

