Motocicleta é apreendida pela PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 18:02 horas

Barra Mansa – Uma motocicleta modelo Honda CG 160 foi apreendida por policiais do 28º BPM na manhã desta sexta-feira, 03, na Rua José Alves Caldeira, no Centro de Barra Mansa.

Segundo a PM, que fazia patrulhamento pelo local, os agentes tiveram atenção voltada para a motocicleta após notarem que o veículo estava sem placa. De acordo com a PM, o condutor, acompanhado de uma mulher, não apresentou documentação pessoal nem do veículo. Durante revista, nada de ilícito foi encontrado com o casal. A motocicleta foi apreendida e levada até a sede da Guarda Municipal de Barra Mansa.