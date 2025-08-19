terça-feira, 19 agosto 2025
Motocicleta roubada é recuperada em Volta Redonda

Suspeito de receptar veículo foi preso no bairro Ponte Alta

by alice couto

Foto: Paulo Dimas

Volta Redonda – Um homem foi preso em Volta Redonda na manhã desta terça-feira (19). Ele é suspeito de receptação de uma motocicleta Honda com registro de roubo na área da 55ª Delegacia de Polícia, no município de Queimados.

A apreensão aconteceu após a circulação da motocicleta ser detectada pelo sistema de câmeras da Prefeitura, no bairro Ponte Alta. Equipes da Guarda Municipal realizaram diligências e localizaram o veículo, momento em que Daniel se apresentou como proprietário.

O suspeito e a motocicleta foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia. O Disque Denúncia pode ser contatado pelo 197 para informar sobre crimes ou atividades suspeitas de forma segura e anônima.

