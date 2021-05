Motociclista deixa cair bolsa com drogas ao fugir da PM

Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 17:50 horas

Barra do Piraí – Um motociclista, suspeito de tráfico de drogas, foi perseguido na noite de quarta-feira, dia 19, por policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Santanésia. O homem acelerou o veículo, na Estrada Hugo Portugal, no bairro Querozene, em Piraí, conseguindo escapar da investida dos agentes.

No entanto, o motociclista deixou cair no chão uma sacola, contendo 35 pinos de cocaína, um isqueiro, um maço de cigarros, R$ 11,55. O material entorpecente foi recolhido pelos PMs e levado para a 94ª DP (Piraí).

Menor de 16 anos é apreendido com drogas em Penedo

Policiais do 37º Batalhão da PM apreenderam também na quarta-feira, um adolescente de 16 anos, suspeito de tráfico de drogas. O flagrante foi na Rua das Rosas, na localidade conhecida com Jambeiro II, em Penedo, Itatiaia.

O rapaz, ao avistar a viatura da PM transitando em via pública, entrou em um barraco de madeira, onde foi abordado. Com ele foram apreendidos 35 sacolés de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 32 pedras de crack, R$ 455 e um celular.

Levado para a 99ª DP (Itatiaia), o menor passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O adolescente estava para ser apresentado à Justiça.