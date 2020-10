Motociclista é assassinado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 17:30 horas

Barra do Piraí – Um homem, que pilotava uma moto, foi morto na noite de quarta-feira, dia 30, no bairro Santo Antônio, em Barra do Piraí. Os atiradores estavam em um carro.

A vítima chegou a ser levada para Santa Casa de Barra do Piraí, onde morreu. O crime está sendo investigado por policiais civis da 88ª DP.