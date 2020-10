Motociclista é detido por várias infrações de trânsito na Via Dutra

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 19:31 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais prenderam nesta sexta-feira, dia 9, um homem de 35 anos, que pilotava uma moto, sem placa, na Via Dutra, em Barra Mansa. Ação faz parte da Operação Nossa Senhora Aparecida, que teve início à zero hora desta sexta-feira nas rodovias federais do país.

Além disso, o motociclista alegou que era bombeiro e apresentou, segundo os policiais, uma carteira funcional com indícios de falsificação. Foi verificado ainda, que tanto a numeração do chassi quanto a do motor, tinham sido suprimidas. O motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação.

Por causa, das infrações constatadas, como adulteração de sinal identificador de veículo, falsificação de documentos, e falta de habilitação, o suspeito foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa). Os agentes da PRF disseram que ele ficou preso, e a moto apreendida para ser periciada, na tentativa de identificar o veículo original.