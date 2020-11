Motociclista é flagrado com moto furtada e maconha na Via Dutra

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 17:57 horas

Apesar de ser proprietário do veículo, o condutor não fez o registro de recuperação

Barra Mansa – Durante fiscalização de rotina no fim da manhã deste domingo (29), a equipe da 7ª DEL da Polícia Rodoviária Federal abordaram uma moto sem placa. Durante a ação, que aconteceu no km 287 da Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, os agentes solicitaram a documentação do motociclista e do veículo. O condutor, de 36 anos, apresentou a CNH vencida no ano de 2018 e informou q não portava o CRLV da motocicleta devido ter sido furtada e posteriormente encontrada pelo proprietário. Em consulta aos sistemas foi verificado que havia registro de furto em 07/09/2018, mas não havia registro de recuperação do mesmo e sendo identificado que o último licenciamento em 2014.

Ainda durante a abordagem, os policiais em revista nos pertences encontraram quartro “buchas” maconha,uma caixa metálica pequena com várias pontas de cigarro de maconha e acessórios para consumo da droga.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) por porte de droga para consumo, sendo a droga apreendida para posterior destruição e a motocicleta encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para registro da recuperação do veículo.