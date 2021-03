Matéria publicada em 22 de março de 2021, 16:10 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 18 anos, teve a moto que pilotava interceptada no domingo, de 21, após ser perseguido por policiais militares na Rua 2, no bairro Conforto, em Volta Redonda. Ele transportava na garupa do veículo, um menor de 17 anos.

Durante a abordagem, os PMs descobriram que a moto não tinham placas. Além disso, não existiam os números do chassi e do motor da moto.

Levados para a Delegacia de Volta Redonda, o jovem de 18 anos foi indiciado por receptação. O menor, que estava acompanhado da mãe, prestou depoimento como testemunha e foi liberado.