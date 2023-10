Motociclista é preso transportando drogas em Resende

Resende – Um homem de 29 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (31), transportando drogas em uma motocicleta em Resende. Durante patrulhamento na Avenida Juscelino Kubitscheck, no bairro Itapuca, agentes do 37° BPM, deram voz de parada ao motociclista que conduzia a moto sem capacete. Durante a abordagem os policiais encontraram com o ele, 42 trouxinha de maconha, dois galões de 12 Litros de lança-perfume, 54 reais em espécie e um aparelho celular.

O suspeito, juntamente com as drogas, foi encaminhado para a 89ª DP.