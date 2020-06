Motociclista fica ferida ao bater em carro na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 14:48 horas

Barra Mansa – Uma mulher, de 33 anos, ficou ferida ao bater com a moto que pilotava, na traseira de um Nissan March. A colisão foi na manhã desta quinta-feira (18), na Via Dutra, Km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A motociclista foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais disseram que a vítima não tinha habilitação para conduzir veículo de duas rodas.

Os ocupantes do Nissan March não se feriram.

A faixa da direita chegou a ficar interditada das 9h às 9h40. Não houve congestionamento, apenas lentidão.