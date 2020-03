Motociclista fica ferido em acidente em Vassouras

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 21:55 horas

Vassouras – Um acidente envolvendo uma motocicleta, modelo Honda CG 125, com placa do Rio de Janeiro e uma saveiro, com placa de Volta Redonda, foi registrado na manhã desta terça-feira, 31, na altura do Km 235,0, na BR-393 no bairro Santa Amália, em Vassouras.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre os veículos foi frontal, e aconteceu por volta das 11h50. O motociclista, um jovem de 20 anos, morador do município, ficou ferido gravemente e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Universitário de Vassouras.

O motorista da saveiro, um homem de 44 anos, morador de Volta Redonda, não se feriu. Após o acidente, o trânsito permaneceu lento, e por volta das 13h, a pista foi totalmente liberada.