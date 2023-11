Barra do Piraí – Um motociclista de 35 anos ficou ferido em uma colisão com um carro no trevo do Belvedere, no Km 255 da BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (14).

O motociclista foi socorrido para a Santa Casa de Barra do Piraí. O condutor do veículo não se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local flui normalmente.