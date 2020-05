Motorista alcoolizado bate em carro estacionado em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 10:25 horas

Barra Mansa – Guardas municipais de Barra Mansa detiveram, no inicio da madrugada deste domingo (31), um motorista que apresentava sinais de embriaguez. O suspeito perdeu o controle do veículo e bateu em um carro estacionado na Avenida Domingos Mariano, no Centro de Barra Mansa.

O amigo do motorista, que estava como passageiro, ficou ferido e foi levado para Santa Casa de Misericórdia. O motorista, que provou a colisão, foi levado ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, às margens da Via Dutra, no distrito de Floriano, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para alcoolemia. O suspeito foi levado para a 90 DP (Barra Mansa).