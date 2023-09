Motorista aparentemente embriagado colide em carro da Prefeitura de Quatís

Um homem, de 35 anos, aparentemente embriagado, dirigindo um EcoEsport de cor prata, colidiu na traseira de um Fiat Mobi de cor branca, de propriedade da Prefeitura de Quatís, na noite de segunda-feira (26).

O motorista do Fiat, um funcionário público de 57, anos, relatou aos policiais militares que estava com o veículo estacionado próximo ao CRAS do bairro Jardim Independência, quando o EcoEsport atingiu o para-choque traseiro do Fiat. O condutor teria fugido do local sendo alcançado, pela patrulha do 37º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Delfin Fróes, no Centro da cidade, com sinais de embriaguez.

De acordo com o registro da ocorrência, os PMs encaminharam o suspeito para sede da Polícia Rodoviária Federal em Floriano, onde foi realizado teste de alcoolemia que teria constatado 1,03mg/l de álcool.

Os policiais deram voz de prisão ao homem, que também não possuía habilitação, e o conduziram para a 100 DP. O suspeito foi autuado no Art. 306 do CTB, (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) e foi liberado após pagar fiança. O EcoEsport foi entregue a um familiar habilitado.