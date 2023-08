Motorista bêbado causa acidente e deixa ferido em Resende

Resende – Um acidente envolvendo um carro e uma moto, deixaram uma pessoa ferida, na noite deste domingo (20), na Estrada Resende Riachuelo, em Resende. Após atendimento, foi constatado que o motorista estava embreagado e ele foi encaminhado para 89ª Delegacia de Polícia.

Os agentes do 37º BPM foram chamados ao local para atenderem a uma ocorrência de um acidente entre um Chevrolet Kadett e uma motocicleta Honda. As duas vítimas foram socorridas pela equipe do Samu, sendo encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende. O condutor da moto precisou passar por uma cirurgia, mas não corre risco de morte.

Depois de ser socorrido no hospital, o motorista do carro foi levado ao posto da Policia Rodoviária Federal, em Floriano, onde através de um teste do bafômetro, ficou constatado que estava alcoolizado. Com isso, ele foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.