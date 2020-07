Motorista com CNH suspensa é detido na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 09:09 horas

Itatiaia – Um homem, de 32 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de quarta-feira (08), em Itatiaia, após ser flagrado dirigindo um Jeep Renegade com placas de São Bernardo do Campo (SP), na altura do km 318 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

De acordo com a PRF, o condutor foi abordado por volta das 22h30 durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico. Durante abordagem, os documentos apresentados pelo homem foram consultados, onde foi constatada a infração. Segundo um agente, o condutor estava com suspensão do direito de dirigir de 14/01/2020 a 13/07/2020, caracterizando crime de trânsito previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Após o flagrante, o homem recebeu multa no valor de R$ 880,00. Segundo um agente, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, com pena até 2 anos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde o condutor assinou o documento se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECrim) quando for intimado. Ele foi liberado para responder o processo em liberdade.

De acordo com a PRF, o veículo foi liberado para ser conduzido pela passageira, devidamente habilitada.