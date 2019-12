Motorista com CNH suspensa é flagrado pela PRF na Dutra

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2019, 09:02 horas

Piraí- Um motorista foi detido por estar dirigindo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa, a autuação aconteceu durante a Operação Rodovida da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na noite de sábado (28), no Km 227 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na descida da Serra das Araras, em Piraí.

O motorista com a CNH suspensa estava conduzindo na rodovia o veículo Chevrolet-Prisma, com placa de Campinas (SP), ao fazer a verificação da documentação apresentada foi constatada suspensão da CNH pelo período de 31/07/2019 a 30/07/2020.

O motorista foi detido por crime de trânsito previsto no artigo 307 do CTB (Violar a suspensão do direito de dirigir); sendo lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde o condutor assinou o termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

A PRF informou que além do TCO, foi aplicada multa no valor de R$ 880,41, o veículo foi apreendido até que se apresente um condutor devidamente habilitado.