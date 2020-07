Motorista com habilitação vencida é detido com veículo furtado na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 19:27 horas

Resende – Um motorista, de 41 anos, teve o Ford/Escort que dirigia interceptado nesta quarta-feira, dia 8, na Via Dutra, no Km 303. Policiais rodoviários federais disseram que o suspeito estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 14 de abril de 2018, e o carro que ele conduzia com registro de furto do dia 4 de janeiro de 2015, em Porto Real.

O motorista, suspeito de receptação, alegou que adquiriu o veículo há dois anos, em uma feira de “rolo”, assim como ele próprio definiu o local, na Cidade da Alegria, também em Resende.

Segundo agentes da PRF, o suspeito trocou seu Pálio Weekend, que custava mais, pelo Escort. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito alegou que a pessoa com quem ele negociou não lhe pagou o valor combinado com ele.

A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP (Resende).