Motorista de aplicativo de Valença é morto a pauladas após ser confundido com X-9 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 15:49 horas

Outro homem, suspeito de ser usuário de drogas, também foi morto a pauladas

Barra do Piraí – Policiais militares registraram noite de segunda-feira, dia 22, um duplo homicídio em Barra do Piraí. Segundo os agentes, uma das vítimas era motorista de aplicativo e morava em Valença, e foi morto a pauladas após ser confundido com X-9 (“dedo-duro” da polícia), por traficantes do Morro do Gama.

O carro do motorista foi todo quebrado e amassado a pauladas. Ainda de acordo com os policiais, a outra vítima morta, que teria ido ao local para comprar drogas, também teria sido confundida, possivelmente, com policial ou X-9, e assassinado por causa disso.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barra do Piraí. O duplo homicídio está sendo investigado por policiais civis da 88ª DP.