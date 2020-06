Motorista de aplicativo é preso com mais de mil tiras de maconha na Rio-Santos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 11:31 horas



Angra dos Reis – Policiais militares prenderam na manhã deste domingo, dia 28, um motorista de aplicativo por suspeita de tráfico de drogas, em Angra dos Reis. O suspeito conduzia um carro na Rodovia Rio-Santos, próximo ao Morro dos Morenos.

Os PMs localizaram o motorista após informação ao Disque Denúncia (0300 253 1177) , que foi repassada ao 33 Batalhão da PM. No porta-malas do carro, os policiais encontraram 1.076 tiras de maconha, 325 tubos de cocaína, três rádios e um celular.

O motorista disse que buscou as drogas na favela Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e estava levando para o Morro da Caixa D’àgua, no Centro de Angra dos Reis. O suspeito e o material apreendido foram levados para a 166 DP (Angra dos Reis).