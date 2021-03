Matéria publicada em 19 de março de 2021, 15:18 horas

Itatiaia – Um homem, aparentado 70 anos, morreu nesta sexta-feira, dia 19, após ser atropelado por um motorista que perdeu o controle da caminhonete que conduzia. A vítima estava em um ponto de ônibus, às margens da Via Dutra, Km 318, sentido São Paulo, próximo à rodoviária de Itatiaia.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete saiu da rodovia, bateu em um meio fio, perdeu o controle e atingiu o homem que estava no ponto de ônibus. O veículo também atingiu uma das pilastras de passarela, existente no local do acidente.

Três pessoas que estavam na caminhonete ficaram feridas e receberam socorro médico.