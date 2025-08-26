Motorista de Kombi fica ferido em colisão na Rodovia Lúcio Meira, em Vassouras

Vassouras – Um acidente deixou um motorista ferido na manhã desta terça-feira (26), na altura do km 211 da Rodovia Lúcio Meira, em Vassouras. A batida aconteceu por volta das 9h40, quando o condutor de uma Kombi, que seguia no sentido Barra do Piraí, perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um buraco na pista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Kombi invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um carro que trafegava no sentido oposto. O casal que estava no carro de passeio não se feriu.

Já o motorista da Kombi sofreu fraturas nas duas pernas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Vassouras. A pista chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento, mas foi liberada em seguida.