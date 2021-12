Motorista é flagrado com carro furtado na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2021, 10:27 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais apreenderam nessa sexta-feira, dia 10, um veiculo Voyage, com placas de Belo Horizonte (MG), furtado no dia 8 de dezembro deste ano, em Campo Grande, no Rio. O veículo era conduzido por um homem, de 32 anos, que estava sem habilitação para dirigir.

O suspeito disse que um amigo alugou o carro numa locadora. O homem explicou ainda que iria a São Paulo e voltaria para Maricá (RJ), onde mora. Os agentes da PRF descobriram ainda, que o carro era clonado. O motorista foi levado para a Delegacia de Piraí.