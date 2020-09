Motorista é flagrado dirigindo em situação irregular na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 16:41 horas

Resende – Policiais rodoviários federais abordaram na manhã desta terça-feira, dia 22, um homem de 29 anos, que dirigia um Honda Civic com placas de Rio Preto (MG), na Via Dutra, Km 304, em Resende. Os agentes verificaram que o suspeito apresentou um documento denominado PPD (Permissão Para Dirigir), emitido no dia 1 de março de 2013, em Pernambuco, que estava vencido desde o dia 1 de março de 2014.

Também foi verificado que o motorista era reincidente. Segundo os agentes, no dia 14 deste mês, o mesmo motorista foi multado por uma equipe da PRF, na Via Dutra, no Km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, pelo mesmo motivo: documentação irregular.

Na ocasião, ele foi multado em R$ 293. Na abordagem desta terça-feira, foi estipulada uma multa no valor de R$ 586. Já o veículo foi novamente retido, até que a situação seja regularizada.