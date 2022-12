Motorista é flagrado dormindo ao volante, em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 11:58 horas

Carro bloqueava via no bairro Niterói

Volta Redonda – A Guarda Municipal de Volta Redonda flagrou o motorista de um carro dormindo ao volante. O caso aconteceu na manhã desse último sábado (17), no bairro Niterói. Segundo informações, os agentes foram ao local para apurar uma denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de que um carro, com a porta aberta, estaria bloqueando parte da Rua São Gabriel.

Ao acordar o condutor do veículo, um homem de 33 anos, os guardas perceberam sinais típicos de embriaguez. Ele foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mais próximo para realizar o teste do bafômetro, onde a alcoolemia, com índice de 1.06mg/L foi confirmada.

O motorista foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia Civil, sendo atuado por bloqueio viário e por dirigir sob influência do álcool. O veículo foi removido ao Depósito Público Municipal.