Motorista é preso por dirigir embriagado e sem CNH na Dutra em Resende

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 19:26 horas

Resende – Um homem, de 48 anos, foi preso após ser flagrado por dirigir embriagado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), na tarde deste sábado (21), na Via Dutra. O flagrante ocorreu na altura do km 303 da rodovia, em Resende.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou a fiscalização e os policiais perceberam que o condutor dizia frases desconexas e apresentava sinais visíveis de embriaguez; sendo observado, também, algumas latas vazias de cerveja no interior do veículo, um Corsa da cor prata, por trás dos bancos dianteiros.

Após realizar o teste do bafômetro constatado o resultado de 0,67 mg/L, caracterizando o crime previsto no Artigo 306 do CTB, por dirigir embriagado, sendo dada voz de prisão ao condutor. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP de Resende. O condutor alegou ser pedreiro e estava retornando de Penedo, em Itatiaia, para sua residência em Floriano, distrito de Barra Mansa, e confessou que havia ingerido cerveja no almoço, por volta dás 12h. O delegado arbitrou a fiança em 2 mil reais.

Além da prisão, foi constatado que o licenciamento do veículo está vencido desde 2016 e os pneus estavam em mau estado, o veículo também não tinha estepe nem macaco, sendo aplicadas multas que no total chegaram a R$ 5.379,45; o veículo foi recolhido ao pátio.