Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 15:26 horas

Piraí – Um motorista, de 47 anos, provocou um acidente no início da madrugada desta quarta-feira, dia 5, ao bater com o veículo Corolla que conduzia, em um Sandero. A colisão foi na Via Dutra, Km 244, sentido Rio, no trecho da rodovia que corta Piraí.

Segundo policiais rodoviários federais, o motorista do Corolla que dirigia alcoolizado e pela contramão, sofreu ferimentos leves. O condutor do Sandero, um homem de 70 anos, e uma passageira de 57 anos, também sofreram ferimentos leves.

Apenas a mulher foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Os dois motoristas foram assistidos no local, pela equipe médica da Concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, e liberados em seguida.

O motorista que provocou o acidente, foi submetido ao teste do etilômetro, que comprovou seu estado de embriaguez. Levado para a 94ª DP (Piraí), o suspeito foi indiciado no crime de trânsito por dirigir embriagado e lesão corporal.

Além disso, agentes da PRF multaram o motorista infrator em R$ 3, 2 mil por dirigir embriagado e na contramão de direção. Ele ainda teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.