Motorista embriagado é detido por entregar a direção do veículo a motorista não habilitado

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 08:04 horas

Barra Mansa – Um motorista, responsável por conduzir o caminhão da empresa em que trabalha, foi autuado por crime de trânsito, após entregar a direção do veículo a uma pessoa sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi abordado no sábado, dia 1, na Via Dutra, Km 293, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O suspeito alegou que não estava se sentindo bem e que, por isso, pediu a pessoa que estava no banco do passageiro que assumisse a direção do caminhão. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que confirmou o seu estado de embriaguez.

O motorista responsável pelo veículo assinou um terno comprometendo comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for solicitado. A PRF também aplicou uma multa no valor de R$ 2,5 mil pelas infrações constatadas: dirigir sem habilitação, entregar à direção do veículo a pessoa sem habilitação, e ainda pelo fato do tacógrafo estar defeituoso e o sistema de iluminação alterado.