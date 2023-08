Motorista embriagado é preso em flagrante após acidente na Dutra

Itatiaia – Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado após acidente no retorno de Itatiaia, na altura do KM 323 da Rodovia Presidente Dutra. A colisão lateral aconteceu na noite de sábado (26), após o condutor embriagado tentar ultrapassar um Fiat Uno. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao chegarem no local do acidente, os policiais realizaram um teste etílico nos envolvidos na batida. O condutor de um Kia Cerato, que teria causado o acidente, apresentou o resultado de 0,63 mg/L (miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões) e foi preso em flagrante. Contra o suspeito também foi aplicada uma multa pela infração de trânsito, no valor de R$ 2.934,70, e ele pode ter o direito de dirigir suspenso.

A ocorrência foi apresentada na 99ª DP.