Motorista embriagado é preso na RJ-155 em Rio Claro

Rio Claro – Policiais militares prenderam, nesta segunda-feira, dia 17, um motorista de 20 anos, que conduzia embriagado um Gol branco, pela RJ- 155 (Rodovia Saturnino Braga), em Rio Claro. Os agentes interceptaram o veículo próximo a estação ferroviária do distrito de Lídice.

Os PMs disseram que o suspeito saiu de dentro do carro, com um copo de cerveja na mão. Além disso, ele ameaçou os policiais ao perguntar se eles sabiam “com que estavam falando”. “Vocês (PMs) vão ver o que vai acontecer com vocês”, disse.

O motorista recebeu voz de prisão e, junto com outras duas pessoas que estavam como passageiros no Gol, foi levado para a 168º DP (Rio Claro). Em seguida, o motorista foi submetido a uma avaliação médica no Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde foi submetido a um exame que constatou sua embriaguez.

Ele retornou para a delegacia, onde foi indiciado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Pena de detenção: de seis meses a três anos, mais multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Segundo os PMs, o motorista ficou preso. Ele, no entanto, só responderia pelo crime em liberdade, caso pagasse a fiança que foi estipulada pelo delegado de plantão, cujo valor não foi revelado pelos agentes.

Os outros dois passageiros do Gol, configuraram no inquérito policial apenas como testemunhas. Foram ouvidos e liberados.