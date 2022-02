Motorista embriagado é preso na vila militar da Aman

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 10:29 horas

Resende – Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam na madrugada deste sábado (05), na vila militar da Aman, um motorista embriagado, que foi levado para a 89 DP (Resende). Ele dirigia um Renault/Duster que estava com a lataria amassada e o pneu dianteiro estourado. No entanto, o motorista, que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vendida desde 2019, disse não se lembrar de ter batido com o carro.

Mesmo sem ter feito o teste do bafômetro, ele apresentava claros sinais de embriaguez e , por isso, ficou preso e terá que pagar uma fiança que será arbitrada pelo delegado de plantão. O veículo também estava com a documentação vencida e foi apreendido. Por essa infração e pela CHN vencida, ele terá que pagar multas de trânsito, no valor total de R$ 3.521,64.

A ocorrência acabou sendo feita na 90ª DP (Barra Mansa) porque o sistema de informática da Delegacia de Resende sofreu pane.