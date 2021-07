Motorista embriagado provoca acidente na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 20:41 horas

Esposa, de 48 anos, e filha, de 04, ficaram feridas

Barra Mansa – Um motorista embriagado provocou acidente na altura do km 281 da Rodovia Presidente Dutra, e deixou a esposa, de 48 anos, e a filha, de 04, feridas, em Barra Mansa. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor de 47 anos perdeu o controle e colidiu o Fiat/Siena contra a mureta central que divide as duas pistas.

De acordo com a PRF, o condutor não possui CNH e foi submetido ao teste do bafômetro, indicando sinais de embriaguez. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa e o motorista foi preso e levado à 90ªDP (Barra Mansa).

O veículo foi apreendido e o condutor terá de pagar uma multa de R$ 3.815,11.