Motorista fica ferido ao capotar com carro na BR-393

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 10:48 horas

Vassouras – Um motorista, de 47 anos, ficou ferido na noite deste sábado (27), ao capotar com o carro, modelo Kia Cerato que dirigia. O acidente foi na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), Km 243, sentido Barra do Piraí, no trecho da estrada que corta Vassouras.

Policiais rodoviários disseram que o carro capotou, após o motorista perder a direção do veículo. A vítima chegou a ficar presa às ferragens do carro e, após ser retirada por bombeiros, foi levada para um hospital em Vassouras.