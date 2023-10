Barra do Piraí – Um homem ficou ferido, na manhã desta quinta-feira (5), após perder o controle do veículo e capotar na altura do KM 263 da Rodovia Lúcio Meira, em Barra do Piraí. O condutor seguia sentido Volta Redonda quando saiu da pista e capotou, ele foi socorrido para o Hospital São João Batista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito flui com um pouco de lentidão no local.