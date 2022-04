Motorista fica preso às ferragens por causa de acidente de trânsito em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de abril de 2022, 13:29 horas

Volta Redonda – Um homem ficou preso às ferragens, ao bater com o carro que conduzia, contra um muro no sábado (16) em Volta Redonda. O acidente ocorreu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no trecho que corta o bairro Niterói.

Com o impacto da batida, uma das rodas do veículo se desprendeu e foi parar numa calçada. A vítima foi levada para Hospital São João Batista. O acidente não prejudicou o trânsito no local.