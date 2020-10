Motorista passa mal e capota com carro na RJ-145 em Valença

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 15:12 horas

Valença – Um casal ficou ferido após o Fiat Doblo em que estavam ter capotado na manhã desta sexta-feira, dia 30, na RJ- 145, próximo ao bairro Esteves, em Valença. Policiais militares, que estiveram no local do acidente, apuraram que o motorista passou mal e capotou com o veículo em uma curva, quando seguia em direção ao Centro de Valença.

As vítimas foram socorridas por bombeiros e levadas para o Hospital Escola de Valença. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde dos pacientes.

O acidente foi registrado na 91ª DP (Valença).