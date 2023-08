Barra Mansa – Um Peugeot 206 capotou na altura do KM 291 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, após o condutor perder o controle do veículo em uma curva. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (27). O casal que estava no carro não se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle devido a pista molhada, chegando a sair da via e colidir com um talude antes de capotar. Por ter ficado fora da pista, o trânsito não foi afetado pelo acidente.