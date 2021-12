Motorista sem CNH é flagrado com cocaína na Via Dutra

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 16:48 horas

Piraí – Um motorista, de 43 anos, foi flagrado por policiais rodoviários federais, transportando drogas, em um Fiat Uno. O carro conduzido por ele foi interceptado nesta quinta-feira (9), na Via Dutra, Km 254, no sentido Rio, no trecho da rodovia que corta Piraí.

Os agentes observaram que o suspeito estava nervoso. No bolso de sua roupa foram encontrados dois pinos contendo cocaína. Também foi apreendida uma cápsula de cocaína que estava em um compartimento no painel do veículo.

Os policiais disseram que o motorista alegou que adquiriu a droga no bairro Roma, em Volta Redonda. Os entorpecentes foram aprendidos e o homem assinou um termo circunstanciado da ocorrência, se comprometendo em comparecer à Justiça quando for solicitado, após ser enquadrado no crime de posse de droga.

Além disso, ele foi multado em R$ 1.369,11 porque dirigia sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo estava em mau estado de conservação e segurança. O licenciamento também estava vencido. O Fiat Uno ficou apreendido e foi levado para o pátio da PRF.