MPF vai acompanhar Força Nacional e polícias federais em operações no RJ

Estado do Rio – O Ministério Público Federal (MPF) divulgou, nesta sexta-feira (20), que instaurou dois inquéritos cíveis para acompanhar a atuação das forças policiais federais no estado do Rio. De acordo com o órgão, as investigações acontecem no âmbito do controle externo da atividade policial para assegurar que as ações da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federa (PRF) e da Força Nacional para enfrentamento da criminalidade ocorram sem violar os direitos humanos da população fluminense.

Segundo o MPF, a a apuração tem caráter preventivo, e o objetivo é garantir que a política de segurança pública e o auxílio das forças policias federais – PF e PRF – e da Força Nacional ao Governo do Rio de Janeiro observem as disposições constitucionais e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que têm por conteúdo o respeito à vida e à dignidade humanas no uso da força estatal.

O procurador da República Eduardo Benones, titular do 52° Ofício Exclusivo do Controle Externo da Atividade Policial no Rio de Janeiro, diz que “o enfrentamento do crime como um dos elementos de políticas de segurança pública não pode ser realizado com desrespeito aos direitos de moradores das comunidades e, menos ainda, com uso abusivo da força”.

Benones ressalta ainda que, segundo decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Favela Nova Brasília, em 2017, as investigações envolvendo supostas mortes, tortura ou violência sexual decorrentes de intervenção policial devem ser conduzidas, desde o início, por um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente.

Para dar prosseguimento à investigação, o MPF expediu ofícios aos superintendentes das polícias federais e ao chefe da Força Nacional requisitando que informem, em linhas gerais, como se dará a participação dessas forças no auxílio ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.