MPRJ ajuíza ação para afastar ex-chefe da Polícia Civil de funções públicas

Estado do Rio – O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), informou, nesta quinta-feira (19), que ajuizou uma ação civil pública contra o ex-secretário de Polícia Civil, delegado Allan Turnowski, por supostos atos de improbidade administrativa.

Na ação, o Ministério Público requer que o policial seja condenado à perda das funções públicas, à suspensão dos direitos políticos por 12 anos e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo de, no mínimo, R$ 1 milhão.

Turnowski foi denunciado pelo MP na terceira fase da operação Carta de Corso, em novembro de 2022. Pela denúncia, ele teria agido para obstruir investigações que tinham como alvo uma organização criminosa surgida na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).